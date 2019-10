Veča se število uporabnikov interneta

V Sloveniji uporablja internet po zadnjih podatkih državnega statističnega urada 83 odstotkov odraslih, kar je tri odstotke več kot lani. Povečuje se tudi delež tistih, ki ga uporabljajo vsak dan, zdaj se to dogaja skoraj trem četrtinam oz. 74 odstotkom anketiranih, večkrat na dan pa ga uporablja 69 odstotkov anketiranih. Najmanj rednih uporabnikov je med 65- in 74-letniki. Od teh internet uporablja nekaj manj kot polovica. Trinajst odstotkov vprašanih pa ni še nikoli uporabljalo interneta, v tej skupini je več kot polovica starih od 65 do 74 let.

Velika večina rednih uporabnikov je za dostop do interneta uporabljala pametni telefon (92 odstotkov oz. sedem odstotnih točk več kot leta 2018).

Povečuje se tudi število uporabnikov storitev spletnega bančništva in javne uprave. Storitve elektronskega bančništva je denimo v času anketiranja uporabljalo 47 odstotkov vprašanih, storitve javne uprave eZdravje na portalu zVEM pa 15 odstotkov.