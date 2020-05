»Večji del Italije podoben Sloveniji«

»Pandemija je hudo prizadela nekatere italijanske dežele, epidemiološka slika v glavnini dežel pa je zelo podobna situaciji v Sloveniji in Hrvaški,« je prepričan nekdanji predsednik italijanske vlade in Evropske komisije Romano Prodi. V včerajšnji televizijski oddaji na tretji mreži RAI Mezz’ora in più je v pogovoru z Lucio Annunziato izrazil prepričanje, da bo bližnja turistična sezona velik preizkusni kamen za vso Evropo. Bil je kritičen do Nemčije, češ da skuša na področju turizma osamiti Italijo in Španijo, pri čemer naj bi kanclerka Angela Merkel uživala podporo, poleg Avstrije, tudi nekaterih držav iz nekdanje Jugoslavije. Prodi je najbrž imel v mislih zlasti Hrvaško, ki je na turističnem področju sprožila pravo politično-diplomatsko ofenzivo.

Ugotovitev predsednika italijanske vlade Giuseppeja Conteja, da bo večina Italijanov letos dopustovala doma (njegova izjava je izzvenela tudi kot poziv, naj poleti ostanejo v svoji državi) pa bo tako ali drugače prizadela tako Slovenijo kot Hrvaško. Lani je Slovenijo obiskalo kar 600 tisoč italijanskih turistov, koliko jih bo prišlo letos pa je zelo težko napovedovati. Gostov iz Italije, ki odklanja t.i. turistične koridorje (predlaga jih Hrvaška), bo veliko manj tudi v Istri in Dalmaciji. Skratka, slabi obeti za Slovenijo in Hrvaško, da ne govorimo o Italiji, ki se bo morala v glavnem zadovoljiti z domačimi turisti.