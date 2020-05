Večji del tedna povečini sončno

Nad Sredozemljem se krepi anticiklon, ki nam bo večji del tedna zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Nekaj več spremenljivosti bo jutri (torek), omembe vrednih padavin pa ne pričakujemo.

Jutri bo delno jasno ali spremenljivo. Nekaj kapelj dežja bo lahko padlo zlasti v goratih predelih. Zvečer bo zapihala šibka do zmerna burja.

V sredo bo sprva še spremenljivo, čez dan se bo vreme izboljšalo in bo povečini pretežno jasno. Dopoldne bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo v popoldanskih urah oslabela. Jutro bo razmeroma sveže, čez dan pa bo prijetno toplo.

V četrtek, petek in soboto bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature v krajih oddaljenih od morja bodo do okrog 25 stopinj Celzija, ob morju bomo namerili kakšno stopinjo Celzija manj.

V nedeljo bo postopno že več spremenljivosti pred verjetnim poslabšanjem v noči na ponedeljek ali v ponedeljek.