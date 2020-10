Večji del tedna stanovitno jesensko vreme

Vsaj do sobote ne bo omembe vrednih poslabšanj in bo prevladovalo stanovitno jesensko vreme. Vsaj delne jasnine ne bo manjkalo, toda postopno bo od jugozahoda začel pritekati nekoliko bolj vlažen zrak, zato bo v prihodnjih dneh več vlage in občasne oblačnosti. Ozračje se bo tudi še nekoliko otoplilo.

Nad osrednjimi predeli Evrope se je okrepil anticiklon, medtem ko se nad zahodom poglablja ciklonsko območje. Višinska dolina se bo več dni zadrževala zahodno od nas in bo naše kraje predvidoma prešla šele v soboto.

V prihodnjih dneh bo povečini delno jasno, občasno zmerno do pretežno oblačno. Tu pa tam ni ravno povsem izključeno občasno rosenje.

V petek bo več oblačnosti, v noči na soboto in v soboto pa kaže na občasne krajevne padavine. V nedeljo čez dan se bo vreme delno izboljšalo.