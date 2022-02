Večkilometrski odsek avtoceste A4 bo med vikendom 16 ur zaprt

V soboto zvečer bodo zaradi nujnih infrastrukturnih del za promet zaprli daljši odsek avtoceste A4 na meji med Furlanijo - Julijsko krajino in Venetom. Zapora, ki bo stopila v veljavo v soboto ob 20. uri in trajala vse do nedelje dne ob 12. uri, bo veljala v obe smeri.

V smeri proti Trstu bo zaprt odsek med San Stinom di Livenza in Latisano, v nasprotni smeri, proti Benetkam, pa bo avtocesta zaprta med Latisano in vozliščem pri Portogruaru, so sporočili z avtocestne družbe Autovie Venete. Zaprtje avtocestnega odseka je nujno zaradi del za širitev cestišča med krajem Alvisopoli in Portogruarom, kjer urejajo tretji vozni pas.