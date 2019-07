Večkilometrski zastoji na avtocesti A4

Na avtocesti A4 nastajajo daljši zastoji. O koloni dolgi 5 kilometrov poročajo na cestninski postaji pri Moščenicah v smeri proti Trstu, o koloni dolgi 4 kilometre pa na avtocesti A23 med Vidmom in vozliščem pri Palmanovi. Zastoji nastajajo tudi med Portogruarom in vozliščem pri Palmanovi v smeri proti Trstu. V smeri proti Benetkam pa je promet povsod zelo gost in upočasnjen.

Današnji dan je na avtocestnem omrežju po pričakovanjih kritičen. Gre predvsem za letoviščarje, ki so namenjeni v deželna turistična središča ter v obratni smeri proti slovenski in hrvaški obali.