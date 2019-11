Odsek avtoceste A4 med vozliščem pri Palmanovi in San Giorgiom bodo jutri (sobota) zaprli v obe smeri za več ur, in sicer od 19. ure do 12. ure v nedeljo. Zapora bo potrebna za dokončanje del na novem viaduktu nad reko Tilment, po katerem bo promet stekel v ponedeljek ter za zadnja dela na tretjem voznem pasu med Palmanovo in San Giorgiom, ki ga bodo odprli že v nedeljo.