Veleposlanik Kunstelj za slovenščino v cerkvah

Veleposlanik Republike Slovenije v Italiji Tomaž Kunstelj je pred kratkim obiskal videmskega nadškofa msgr. Andrea Bruna Mazzocata, poroča časopis Novi Matarjur. Sogovornika sta se pogovarjala o zelo žgočem vprašanju pomanjkanja slovenskih duhovnikov v videmski škofiji in pastoralni oskrbi Slovencev v Benečiji in Kanalski dolini. Pri tem je svojemu gostitelju veleposlanik Kunstelj predstavil tudi visok nivo dvostranskih odnosov med Slovenijo in Italijo, ki sta jih nazadnje v Rimu potrdila na srečanju tudi predsednika obeh držav, Sergio Mattarella in Borut Pahor.

Časopis Dom je v svoji predzadnji številki opozoril na pomanjkanje slovenskih duhovnikov v Kanalski dolini in v Nadiških dolinah. V Kanalski dolini je pred časom več kot tisoč krajanov podpisalo peticijo za ohranitev slovenščine v bogoslužju, ki pa žal ni imela konkretnih učinkov. Nekateri župljani so o tem tudi pisali papežu Frančišku.