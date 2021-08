Velik delež cepljenih v Sloveniji je izobraženih

Med tistimi, ki v Evropi cepljenja sploh ne dojemajo kot državljansko dolžnost, je največ Slovencev. Anketa Evrobarometra je pokazala, da se kar 37 odstotkov vprašanih v Sloveniji sploh ne strinja s trditvijo, da je cepljenje dolžnost vsakega državljana. Anketa, ki jo je maja meseca naročila Evropska komisija, je še pokazala, da je v Sloveniji komaj 15 odstotkov vprašanih izjavilo, da cepljenje dojema kot državljansko dolžnost. Neopredeljeni so bili trije odstotki vprašanih. Z razliko od Slovenije pa je Italija glede na število tistih, ki se popolnoma strinjajo z zgoraj omenjeno trditvijo, na zavidljivem tretjem mestu na lestvici evropskih držav. Kar 45 odstotkov vprašanih Italijanov se je namreč pozitivno opredelilo glede trditve. Do nje pa se je negativno opredelilo komaj pet odstotkov vprašanih. Na Portugalskem, ki vodi na lestvici, je na primer med tistimi, ki se s trditvijo strinjajo, 49 odstotkov vprašanih.

Zanimivi pa so tudi izsledki raziskave, ki jo je v Sloveniji opravila agencija Ninamedia. Rezultate je objavil portal N1. Iz rezultatov ankete izhaja, da bistvenih razlik v precepljenosti med spoloma ni, se je pa za cepljenje opredelilo zelo malo mladih. Med mlajšimi od 35. leta, ki so odgovarjali na vprašalnik, se jih je bila pripravljena cepiti komaj petina. Anketa je še pokazala, da je med cepljenimi nadpovprečno visok delež ljudi z visoko izobrazbo. Tisti z nižjo izobrazbo se do cepljenja niso želeli opredeliti. Razlike pa se poznajo tudi na političnem parketu. Če se število cepljenih na levem polu bliža povprečju, desne stranke beležijo nadpovprečno visoko število cepljenih. Med strankami, ki beležijo najvišje število cepljenih volivcev, sta desnosredinski SDS in NSi. Zelo veliko cepljenih voli tudi stranko SD.