Velika negotovost pred volitvami v Bocnu

Prepričanje, da je Bocen eno najbolj urejenih mest v Italiji, čisto in varno, obstaja samo med ljudmi, ki tega mesta v zadnjih letih niso obiskali. Veliko število priseljencev, ki tavajo po mestu, dokajšnja prisotnost mamil in malega kriminala, tatvin, pa tudi pretepov, pogosto z ranjenci, je del vsakdana. K temu je treba dodati kaotičen promet, še zlasti na območju starega mesta. Žaljivo bi bilo trditi, da se je s tega vidika Bocen prilagodil italijanskim standardom, zagotovo pa je daleč od urejenih avstrijskih, no, avstro-ogrskih standardov, ki so samo še spomin.

Mestna občina z županom na čelu je tako že nekaj časa pod udarom; veliko ljudi je nezadovoljnih. No, volilna udeležba je bila v prvem krogu občinskih volitev 60-odstotna, in verjetno bo v nedeljo, v drugem krogu za izbiro župana, nižja; na prejšnjih volitvah je v drugem krogu volilo le nekaj več kot 40 odstotkov upravičencev. Zato ni naključje, da je volilna kampanja uperjena predvsem v prepričevanje volivcev, naj pridejo na volišča. Opazovalci, niti krajevni novinarji, si ne upajo napovedati, kdo bo zmagovalec.

V prvem krogu so volivci izbirali med desetimi kandidati za župana in kar 18 listami. Prevladal je dosedanji župan Renzo Caramaschi ob podpori petih list leve sredine, med temi Demokratske stranke in Zelenih. Prejel je 16.124 glasov ali 34 odstotkov. Na drugem mestu je bil kandidat desne sredine Roberto Zanin ob podpori štirih list, prejel je 15.735 glasov ali 33,1 odstotka. O teh dveh kandidatih bodo volivci odločali v nedeljskem drugem krogu.