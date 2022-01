Velika petokraka rdeča zvezda ne spodbuja k nasilju in sovraštvu

Reško državno tožilstvo je zavrnilo ovadbo zoper nekdanjega reškega župana Vojka Obersnela in reškega umetnika Nemanje Cvijanovića v zvezi s postavitvijo velike petokrake rdeče zvezde na vrhu reškega nebotičnika, poroča časopis La voce del popolo. Prijavila ju je oktobra 2020 stranka A-SH (Autohtona hrvatska strana prava) zaradi spodbujanja nasilja in sovraštva. Državno tožilstvo je v obrazložitvi med drugim zapisalo, da rdeča zvezda ne spodbuja k nasilju in sovraštvu do nobene posebne skupine ljudi.

Postavitev velike petkokrake rdeče zvezde iz betona in 2800 delcev razbitega stekla, ki so jo poimenovali Spomenik crvenoj Rijeci - samoobrambeni spomenik, je bila načrtovana v sklopu projekta Reka 2020 - Evropska prestolnica kulture pod pokroviteljstvom muzeja moderne in sodobne umetnosti. Zaradi pandemije so njeno postavitev, ki je bila načrtovana za 3. maja 2020, preložili na 20. september, na nebotičniku pa je nato bila do 6. oktobra.

Izdelal jo je reški umetnik Nemanja Cvijanović. Z 2.800 delci stekla se je spomnil 2.800 borcev, ki so izgubili življenje za osvoboditev Reke. Reški nebotičnik je načrtoval tržaški arhitekt Umberto Nordio in so ga dokončali leta 1942.

Pod nebotičnikom so proti zvezdi ob postavitvi med drugim protestirali navijači reškega nogometnega kluba, t.i. Armada in vojni veterani, na Reki pa je povzročila nemalo polemik.