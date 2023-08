Veliki šmaren bo sončen in vroč

Subtropski anticiklon, ki je zaobjel večji del Evrope, nam bo še naprej zagotavljal sončno in vroče poletno vreme. Iz dneva v dan bo še nekoliko topleje. V prihodnjih dneh se bo povečala le možnost posameznih krajevnih popoldanskih neviht v gorah.

Danes in jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 33, ob morju do okrog 30 stopinj Celzija. Toplejše bodo tudi noči. Postopno se bo povečal odstotek vlage in bo ozračje mestoma zlasti v popoldanskih urah nekoliko bolj soparno. Nadaljevalo se bo torej poletno vreme ob visokih temperaturah, ki pa bodo vseeno za kakšno stopinjo Celzija nižje kot v najtoplejših julijskih dneh. Počutje bo v glavnem razmeroma prijetno in nadvse poletno.

Tudi v nadaljevanju tedna ni pričakovati večjih vremenskih sprememb. Povečala se bo le možnost krajevnih popoldanskih ploh in neviht v gorskem svetu. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

Obdobje s stanovitnim in sončnim poletnim vremenom naj bi se po zdajšnjih izračunih nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, ko bo vročina še nekoliko pritisnila. Do vremenske spremembe naj bi po zdajšnjih izračunih lahko prišlo okrog 25. avgusta.