Vendarle pomlad

Od danes do nedelje bo po zaslugi višinskega grebena toplejšega zraka prevladovalo sončno in toplejše vreme. Vendarle se je prikazala pomlad, četudi spet le prehodno, kajti že od ponedeljka kaže na novo, sicer bolj kratkotrajno poslabšanje.

Najvišje dnevne temperature so bile danes opoldne že blizu 20 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo v Červinjanu, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila 19,3 stopinje Celzija in v Koprivnem, kjer je namerila 19,0 stopinje Celzija. Malo hladneje je v Trstu ob morju. Živo srebro se bo v zgornjih popoldanskih urah še nekoliko dvignilo in marsikje povzpelo nad 20 stopinj Celzija.

Sončno pomladno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in v nedeljo, ko bo še za kakšno stopinjo Celzija topleje. V nedeljo čez dan bo sicer že več spremenljivosti in ni ravno izključeno, da bo lahko že nastala kakšna ploha.

V noči na ponedeljek se bo vreme že spremenilo in se bodo začele pojavljati prve krajevne padavine. V ponedeljek in torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Možna bodo tudi vmesna sončna obdobja. Prehodno se bo nekoliko ohladilo.