»Vesel sem, da se je hčerka naučila slovensko«

»Vesel sem, da se je moja hčerka Anna, ki je študirala v Trstu, naučila slovensko in tudi pela v slovenskem pevskem zboru«, je v spletni klepetalnici furlanskega Pakta za Avtonomijo dejal predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher. V njej sta sodelovala še evropski poslanec SVP Herbert Dorfmann in zastopnik furlanskih avtonomistov Massimo Moretuzzo.

»V Evropi ni največji problem koronavirus, temveč naraščajoči nacionalizem, ki se ga morajo bati predvsem jezikovne manjšine,« je prepričan evropski poslanec Južnotirolske ljudske stranke Dorfmann, ki ga je na volitvah podprla tudi Slovenska skupnost. Skrbi ga torej vzpon nacionalističnih in protievropskih strank. Navedel je primer Poljske, ki postavlja pod vprašaj demokratične vrednote in pravila, skrb vzbujajoč pa se mu zdi tudi razvoj dogajanj na Madžarskem. »Za skrajno desnico in njihove državne vlade bi morala biti Evropa le skupek držav, ne pa narodov,« je poudaril Dorfmann, ki je v evropskem parlamentu član skupine Evropske ljudske stranke. V začetku je bil kritičen do zelo mlačnega odziva Evropske komisije na pandemijo, sedaj pa se v Bruslju po njegovi oceni le zavedajo resnosti položaja, saj so končno sprejeli konkretne finančne in gospodarske ukrepe za zajezitev zelo hudih posledic pandemije.