Veter podiral drevesa, padala je tudi toča

Ob prehodu včerajšnje izrazite hladne vremenske fronte je bilo vremensko dogajanje najbolj burno ponekod na Videmskem. Na območju občin Neme in Tipana so se pojavljali močni nalivi in je voda poplavila ceste, veter pa je podrl tudi več dreves. Na srečo ni bilo poškodovanih. Na kraju so bili gasilci in prostovoljci civilne zaščite. Ponekod je padala tudi toča. Več dreves je veter podrl tudi na Čedajskem.

Hladna vremenska fronta je zapustila naše kraje in se vreme izboljšuje. Popoldne bo povečini precej jasno. Jutri in v četrtek bo pretežno jasno in topleje, medtem ko pričakujemo v petek novo vremensko motnjo. Nekoliko se bo ohladilo, zapihala bo burja, padlo pa bo tudi nekaj dežja.