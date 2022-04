Vetrovno in postopno hladneje

Oslabljena hladna vremenska fronta je dosegla tudi FJK in se od severa pomika proti južnejšim predelom. Zvečer bo postopno že zapuščala naše kraje. Ob njenem prehodu se v FJK ponekod pojavljajo plohe in posamezne nevihte, ki so pogostejše zlasti v zahodnih nižinskih predelih.

Zapihala je burja, ki je v sunkih dosegala hitrost okrog 70 km/h, temperature pa so še visoke. Živo srebro se je ponekod povzpelo nad 20 stopinj Celzija. Za vremensko fronto se bo burja okrepila, temperatura pa se bo postopno spuščala.

V popoldanskih in večernih urah bo prevladovalo sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Mestoma bo lahko še nastala kakšna kratkotrajna krajevna ploha.

Jutri bo povečini sončno in nekoliko hladneje. Pihala bo povečini zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo malo pod 20 stopinj Celzija, ob morju do okrog 17 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno do lahko občasno spremenljivo oblačno. Zlasti v gorah bo lahko nastalo nekaj popoldanskih ploh ali posamezne nevihte. Nekoliko hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog 15 stopinj Celzija.

V torek in sredo kaže na večjo spremenljivost s pogostejšo oblačnostjo, mestoma bo lahko padlo nekaj kapelj dežja in bo nekoliko hladneje.