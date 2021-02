Koprski policisti so včeraj proti večeru prejeli obvestilo, da je iz Portoroža proti Kopru speljal voznik z gasilskim vozilom, ki je najbrž pijan. Policisti so ga ustavili v Kopru. 37-letnemu vozniku iz okolice Ilirske Bistrice so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,42 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Izdali so mu plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola.