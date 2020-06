Viktor, Počasné, Boris: predstavili tri male zmajčke (FOTO)

V Postojnski jami so danes prvič predstavili javnosti tri male zmajčke, mladičke človeških ribic iz slavnega »zmajevega legla« iz leta 2016, ko je zagledalo luč 21 človeških ribic. Optimalne umetne pogoje za razvoj jajčec in pozneje ličink so uspeli zagotoviti biologi v jamskem laboratoriju. Imenovali so jih Boris, Viktor in Počasné.

Mladičke si bodo lahko že to soboto ogledali drugi obiskovalci jame v sklopu VIP ogleda. Število obiskovalcev so omejili le na 20 do 30 dnevno v eni skupini, da jih ne bi preveč vznemirjali. Obiskovalci bodo ob ogledu mladičkov tudi marsikaj izvedeli o človeških ribicah, ki že od prazgodovine burijo domišljijo in bodo vstopili v sicer za javnost zaprte dele jame.