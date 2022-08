Vinjeni voznici bodo najbrž sodili v ZDA

Vojakinja, ki je v soboto ponoči v prometni nesreči povzročila smrt petnajstletnega Giovannija Zanierja, je bila močno vinjena. V krvi je namreč imela 2,09 promila alkohola oziroma štiri krat več od zakonsko dovoljene količine. 20-letna pripadnica ameriške vojske je zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom trenutno v hišnem priporu v bazi Usaf v Avianu, bremeni pa jo tudi prekršek vožnje pod vplivom alkohola.

Tragična nesreča se je zgodila v noči na nedeljo v kraju Porcia blizu Pordenona. Giovanni Zanier se je ob 2.30 v družbi dveh prijateljev vračal domov, ko je voznica po vsej verjetnosti zaradi prekomerne hitrosti v krožišču izgubila nadzor nad svojim avtomobilom. Odneslo jo je iz cestišča, podrla je obcestno tablo in na kolesarski stezi zbila fanta, ki je podlegel posledicam poškodb kmalu za tem, ko so ga z rešilcem prepeljali na urgenco.

Medtem ko Giovannijevi prijatelji in sorodniki na kraju nesreče polagajo cvetje, sveče in sporočila, so vse glasnejša namigovanja, da ameriški vojakinji zagotovo ne bodo sodili v Italiji. Na podlagi Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil v Evropi iz leta 1951 bo sojenje namreč potekalo v izvorni državi kršiteljice zakona, torej v ZDA, kar pravzaprav ni nobena novost, ampak stalna praksa, ki je že nekajkrat razburila duhove italijanske in evropske javnosti.

Najbolj znan tovrstni primer je tragična nesreča, do katere je prišlo 3. februarja 1998 na gori Cermis v dolomitski dolini Fiemme. Takrat je ameriško vojno letalo iz oporišča v Avianu v prenizkem letu pretrgalo nosilni kabel žičnice, zaradi česar so gondole s smučarji zgrmele v globino. Življenje je izgubilo 20 ljudi, pilota pa je kljub ugotovljeni odgovornosti – letela sta prehitro in pod dovoljeno višino, ker sta se želela »zabavati s snemanjem leta« – sodišče oprostilo vseh obtožb od uboja do malomarnosti, češ da je šlo enostavno za nesrečo.

Sodišče jih je spoznalo za krive le za uničenje dokazov, tj. posnetkov, iz katerih bi bilo razvidno, kaj se je takrat dejansko zgodilo. Italijanska javnost je na sodni epilog nesreče odreagirala z jezo in grenkobo, tragedija na Cermisu pa se je v kolektivni spomin zapisala kot nekaznovan masaker.