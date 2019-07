Vino namesto vode?

V slovenski Istri prah dviguje velik plakat, ki ga je postavil Vinakoper. Z njim namreč sporočajo, naj ljudje ne skrbijo, če ni vode, saj da lahko pri njih kupijo vino. Številni so mnenja, da nesreča s kerozinom in morebitno onesnaženje pitne vode ne smeta biti predmet cinizma. Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj: »Taka oblika ni primerna. Če bi službe meni svetovale kaj takega, bi jih vrgel iz pisarne. Voda je vir življenja. Verjamem, da tisti, ki delajo vino, vedo, da ga naredijo iz vode. In če ne bo vode, ne bo niti vina. Neslana šala, v času kislih kumaric mogoče hudomušna, a povsem neprimerna. Sploh, ker se v teh dneh tako trudimo, da bi prebivalce in obiskovalce v obalnih občinah oskrbeli s pitno vodo.»

»Prepričani smo, da je sporočilo kampanje jasno, in tisti, ki premorejo kanček smisla za humor ter sporočilo želijo razumeti, so ga sprejeli z nasmehom,« odgovarjajo v Vinakoper, poroča RTV Slovenija.