Virus in Trst sploh ne obstajata

Trst se zaradi zelo visokega števila okužb za koronavirus in zaradi glasnih protestov nasprotnikov cepljenja in covidnega potrdila že nekaj časa stalno pojavlja v državnih ter tudi tujih časopisih. Trstu je svojo dnevno vinjeto z naslovom zanikanje v današnjem dnevniku La Repubblica posvetil Mauro Biani.

»V Trstu so zabeležili spet rekordno število okužb«, pravi moški na vinjeti, »Trst ne obstaja«, mu rezko odgovarja sogovornik. Dejansko gre za ostro kritiko tistim, ki zanikajo ne samo učinkovitost cepiv in covidnega potrdila, ampak celo samega virusa.

54-letni Biani je politično in družbeno zelo angažiran vinjetist, ilustrator in tudi pisatelj. Svoje vinjete redno objavlja v italijanskih dnevnikih in tednikih, začenši z Espressom, pogosto se oglaša tudi v tujini, zlasti v Franciji in Nemčiji. Veliko se ukvarja z migranti, v zadnjem letu pa tudi s pandemijo. Tarča njegovih kritičnih vinjet so predvsem fundamentalisti in vse oblike nestrpnosti.