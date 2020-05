»Virus ne pozna meja«

»Pandemija ne pozna meja, zahrbtnega sovražnika bomo na zdravstveni in gospodarski ravni premagali le s skupnimi močmi, saj gre za problem, ki se tiče vseh evropskih narodov.«. Tako piše v pismu, s katerim se je italijanski predsednik Sergio Mattarella zahvalil predsedniku Italijanske unije Mauriziu Tremulu, ki mu je v času koronavirusa izrekel solidarnost in sožalje za Italijanke in Italijane, ki so umrli zaradi pandemije. Tremul je Mattarelli izrazil bližino italijanske manjšine v Sloveniji in Hrvaški z italijanskim narodom v tej zelo težki preizkušnji. Predsednik republike je ocenil, da se Italija zaveda težkega položaja in da bo s skupnimi močmi prebrodila to hudo krizo.

Mattarella se je medtem včeraj spomnil 75-letnice ustanovitve bocenskega dnevnika v italijanskem jeziku Alto Adige. Podčrtal je, da so časopisi bistvenega pomena za obstoj in razvoj demokracije, pri čemer je spomnil tudi na šesti člen ustave o pravicah in zaščiti jezikovnih manjšin. »Pokrajina Gornje Poadižje-Südtirol se je rodila na pobudo tistih, ki so se borili proti nacifašizmu, danes pa si prizadevajo za izvajanje ustavnih določil in nadaljujejo na poti, ki sta jo z znanim dogovorom začrtala zunanja ministra Italije in Avstrije, Alcide De Gasperi in Karl Gruber. Bocenska pokrajina je danes vzor integracije in sožitja sa vso Evropo,« je prepričan Mattarella.