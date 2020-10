Virus razsaja, Conte v težavah

Skoraj vse vlade evropskih držav so videti popolnoma nepripravljene pred strmim naraščanjem števila okuženih s koronavirusom, vključno z italijansko, ki se je ob spomladanskem izbruhu pandemije dobro izkazala. Situacija je zelo kritična in položaj je res težko obvladovati, a Giuseppe Conte ni več tisti Conte, ki smo ga bili vajeni gledati in poslušati marca ter aprila, ko je umirjeno nagovarjal državljane ter hkrati sprejemal težke odločitve.

Kaže, da se je predsednik vlade (in z njim vsa Italija) boljše znašel ob nenadnem udaru pandemije, kot danes, čeprav so mnogi epidemiologi napovedovali jesenski val okužb. Močno se je zalomilo tudi v odnosih med vlado in lokalno oblastjo, posebno z deželami, ki sta spomladi, kljub vsemu, držali in vzdržali skupaj. Danes ni več tako, žal. Pri Conteju ima človek vtis, da se je nekaj zalomilo in da njegovo negotovo zadržanje iz zadnjih dni odseva zmedo, v kateri se je znašla Italija ter z njo večji del Evrope. Namesto z jasnimi in razumljivimi besedami nas Conte in ministri nagovarjajo z nejasnimi in včasih tudi protislovnimi proglasi, da ne govorimo o birokratsko ter zelo zapleteno napisanih vladnih ukrepih in odredbah. Da sta Conte in njegova vlada v težavah pričajo tudi javnomnenjske ankete, ki beležijo velik padec popularnosti predsednika vlade. Na lestvicah priljubljenosti ga je prehitel predsednik Veneta Luca Zaia.