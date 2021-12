Virus se širi med najmlajšimi

V Italiji narašča število okuženih s covidom-19. Virus se širi še posebno med mlajšo populacijo, torej med otroki in najstniki.

V Furlaniji - Julijski krajini so v zadnjih 24 urah opravili 1770 PCR testov in pri tem potrdili 103 nove okužbe. Umrlo je 10 covidnih bolnikov, na intenzivni negi pa zdravijo 27 covidnih bolnikov (dva manj kot včeraj). Najvišji odstotek pozitivnih testov je bil med mlajšimi od 19 let in v starostni skupini od 40. do 49. leta.

Včeraj so v Italiji ob opravljenih 217 PCR testih zabeležili 24.883 okužb s koronavirusom (11,5-odstotni delež pozitivnih testov). Umrlo je 81 covidnih bolnikov. V Sloveniji pa so ob 1846 PCR testih naleteli na 698 novih okužb.