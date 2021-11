Virus spravil na kolena Južno Tirolsko

Dvajset občin bocenske pokrajine je od danes zaradi silovitega naraščanja okužb s koronavirusom v t.i. rdeči coni. Za tak skrajni ukrep se je odločil predsednik Pokrajine Arno Kompatscher, ki upa s tem rešiti ne samo splošno zdravstveno stanje na Južnem Tirolskem, a tudi smučarsko turistično sezono, ki ji ne kaže nič dobrega.

Bocenska pokrajina, kjer je precepljenost prebivalstva nižja kot v ostalih krajih, je prva upravna enota, ki se je v Italiji odločila za ponovno uvedbo rdečega območja. V Bocnu so sprva razmišljali o uvedbi popolnega zaprtja javnega življenja po zgledu sosednje Avstrije, po posvetovanjih z osrednjo vlado pa so se odločili za zaporo le tistih občin, kjer je v povprečju največ okuženih in kjer je zdravstveni sistem na robu poloma.

Med tistimi, ki pozivajo Južne Tirolce k cepljenju, je tudi svetovno znani alpinist Reinhold Messsner. Nizka preceljenost je doma prevsem v gorskih krajih in med pripadniki nemške jezikovne skupnosti, ki živijo odmaknjeno in ne zaupajo javnim ustanovam, je prepričan Messsner, ki svoje sonarodnjake obtožuje egoizma in pomanjkanja čuta za solidarnost. Nova rdeča luč za smučarsko sezono bi bila po njegovem prava gospodarska katastrofa za Južno Tirolsko.