Visoka ločljivost izpodrinja stare televizorje in dekoderje

Če je po minuli sredi kdo opazil, da nekaterih televizijskih kanalov ne vidi več, je to zaradi preklopa na visoko ločljivost (kodiranje MPEG 4), s katerim so začeli 20. oktobra.

Na nov sistem kodiranja je zaenkrat prešlo devet kanalov italijanske javne radiotelevizije, to so Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium in Rai Scuola. Enak premik se je zgodil tudi na šestih kanalih zasebne mreže Mediaset, točneje TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.

Nekateri starejši televizijski sprejemniki niso primerni za sprejemanje novega sistema kodiranja, na katerega bodo postopno prešli vsi kanali. Do tega prihaja, ker je treba frekvenčni pas 700 MHz, ki ga trenutno zaseda oddajanje televizijskih kanalov, sprostiti, je Evropska unija zapovedala državam članicam. To pa zato, ker bodo uporabo omenjenega frekvenčnega pasu po novem namenili sistemom za brezžične širokopasovne elektronske komunikacije (5G omrežje), ki omogočajo hitrejši prenos podatkov.

PREVERITE USTREZNOST NAPRAV

Ker gre za prvi korak v prehodu k novemu sistemu kodiranja, na katerega bodo sčasoma morali preklopiti vsi televizijski kanali, ne bo odveč, če za vsak slučaj preverite kompatibilnost televizorja s sprejemanjem visoke ločljivosti.

Če ste že pred sredo lahko gledali kanale v visoki ločljivosti, denimo tiste od kanala 500 dalje na digitalni prizemni TV (it. digitale terrestre), kot so npr. Rai 1 HD (501), Canale 5 HD (505) ali LA7 HD (507), potem vam nov prehod ne bo povzročal nobenih težav. Če omenjenih kanalov ne vidite, najprej poskusite s ponovno nastavitvijo televizijskih kanalov (it. risintonizzazione dei canali), navodila za to najdete v knjižici, priloženi ob nakupu televizorja. Ko bi ta poskus ne zalegel, potem pomeni, da morate razmisliti o nakupu novega televizorja ali dekoderja, pri čemer bodite pozorni, naj bodo ti kompatibilni s standardom DVB-T2, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2023.

Če želite preveriti, ali je vaš TV oz. dekoder primeren za ta standard, se lahko priklopite na testna kanala 100 in 200. Če se vam na ekranu izpiše Test HEVC Main 10, pomeni, da je vaša naprava primerna in vam zato ni treba skrbeti.