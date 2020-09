Visoki valovi v Tržaškem zalivu (foto)

Ob približevanju izrazite hladne vremenske fronte se v Tržaškem zalivu krepi jugozahodni veter, ki je v minuli uri dosegel hitrost nekaj manj kot 50 km/h, v Beneškem zalivu pa okrog 70 km/h. Nastali so od jugozahoda za Jadran razmeroma visoki valovi, ki bodo predvidoma dosegli svoj višek popoldne okrog 18. ure, in sicer višino do 2 metrov po projekcijah, ki jih je objavil Arso. Na tržaški obali nastajajo slikoviti prizori.

V prihodnjih urah se bo vreme poslabšalo. Zvečer ali ponoči bo naše kraje prešla izrazita hladna fronta. Pojavljale se bodo nevihte, tudi močne, s krajevnimi nalivi. Temperatura se bo spuščala.

Ponoči bo zapihala burja. Jutri in v nedeljo se bo vreme delno in postopno izboljšalo.