Vittorio Feltri ni več član novinarske zbornice

Kontroverzni novinar Vittorio Feltri je izstopil iz novinarske zbornice. Novico o odstopu glavnega urednika dnevnika Libero, ki v italijanski javnosti večkrat vzbuja ogorčenje zaradi spornih naslovov in stališč, je danes objavil dnevnik Il Giornale, ki ga je Feltri vodil v treh presledkih (1994–1997, 2009–2010 in 2011–2016). V zvezi s svojim odstopom je Feltri izjavil, da ga novinarska zbornica »že več let gnjavi, predvsem zaradi naslovov v Liberu, kjub temu, da ima dnevnik odgovornega urednika (Pietro Senaldi, op. ur.). Dovolj mi je,« je po odstopu povedal Feltri in dejal, da zapušča neuporabno ustanovo, ki ga je večkrat cenzurirala, nanj izvajala pritiske in ga celo suspendirala. »V teku imam tri postopke, a s tem se ukvarja moj odvetnik. Tožil jih bom,« je napovedal in pojasnil, da z naslovi pri Liberu nima nobenega opravka. »Ni mi žal, sploh me ne zanima, še več: če me bo kdo odslej označil za novinarja, ga bom tožil.«

Novico je komentiral tudi predsednik italijanske novinarske zbornice Carlo Verna, ki bi mu bilo ljubše, če bi glavnemu uredniku Libera lahko pomagal na pravo pot, ob tem pa je posvaril, naj si nihče ne domišlja, da se Feltrijev podpis ne bo več pojavljal v javnosti, saj je svoboda izražanja zagotovljena z 21. členom italijanske ustave. »Kdor pa njegova mnenja objavlja, se mora zavedati, da je deontološko odgovoren za objavljene vsebine,« je sklenil Verna.