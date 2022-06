Vlada pripravlja načrt za vodno oskrbo

Italijanska vlada v sodelovanju z deželami pripravlja načrt za zagotovitev vodne oskrbe spričo dolgotrajnega sušnega obdobja. To je včeraj dejala ministrica za jug in ozemeljsko kohezijo Mara Carfagna. Načrt bi vzel v poštev celotno verigo, od akumulacijskih bazenov preko vodovodov do končnih uporabnikov. Začetna investicija znaša milijardo evrov, lahko pa bi jo dodatno povečali, formalno pa bi projekt lahko stekel julija.

Morda bo vlada razglasila izredno stanje, kar že dalj časa zahtevajo nekatere dežele. Da za to obstajajo pogoji, meni državni sekretar pri ministrstvu za zdravje Andrea Costa, zahteva po kriznem stanju je izšla tudi iz včerajšnjega zasedanja konference dežel, ki bo zasedala tudi danes.

Vlada tudi razmišlja o uredbi o pomoči kmetijstvu in deželam, ki so najbolj na udaru, je dejal državni sekretar pri ministrstvu za kmetijske politike Gianmarco Centinaio, medtem ko je minister za ekološki prehod Roberto Cingolani spričo pomanjkanja vode izrazil zaskrbljenost za delovanje hidroelektrarn. Pri le-teh pa po besedah glavnih operaterjev v državi za zdaj niso zasledili pomembnih kritičnosti. Potrebovali bi mrežo manjših akumulacijskih bazenov, saj se v Italiji vsako leto izgubi kar 89 odstotkov deževnice, opozarjajo pri združenju Coldiretti. Pri Konfederaciji kmetov Italije CIA pa menijo, da bo v srednji in severni Italiji za 30 odstotkov manj žita.