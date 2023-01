Vlage in rosenja bo z vremensko fronto konec

Daljše obdobje z zelo stanovitnim vremenom in prevladujočo vlago v nižinah in ob morju se bo v glavnem nadaljevalo še nekaj dni, zaključilo se bo v začetku prihodnjega tedna.

Do vključno nedelje bo na vreme pri nas še vplival soliden anticiklon s toplim višinskim zrakom, ki povzroča veliko umirjenost ozračja. V nižinah in ob morju se bo s šibkimi jugozahodnimi tokovi še kopičil vlažen zrak in bo mestoma še megleno. Občasno se bo tudi še pojavljalo krajevno rosenje. V gorah pa bo precej sončno in za ta čas toplo. Do vključno nedelje ne bo večjih sprememb, le občasno bo lahko zlasti v petek nekaj jasnine.

V prihodnjem tednu bosta naše kraje prešli dve vremenski fronti, ki bosta prevetrili ozračje in za katerima bo tudi več sončnega vremena. Prvo pričakujemo v ponedeljek. Pojavljale se bodo padavine, zapihala bo šibka burja in ozračje se bo nekoliko ohladilo. Za njo se bo vreme v torek in sredo izboljšalo in bo prevladovala jasnina. V četrtek pa bo na vreme pri nas predvidoma vplivala druga vremenska fronta, sicer oslabljena. Prišlo bo do novega delnega in prehodnega poslabšanja, nato pa se bo vreme ponovno vsaj delno razjasnilo. V gorah bodo v prihodnjem tednu razmere skladnejše z letnim časom.