Na železniški progi na relaciji Kopriva - Skopo v sežanski občini je včeraj zjutraj vlak povozil 18 divjih prašičev, od tega pet večjih in 13 manjših, poročajo Primorske novice. Lovci so o dogodku obvestili higienika. Do njegovega prihoda bodo ostanke divjih prašičev hranili v hladilnici lovske koče Godnje, so sporočili.