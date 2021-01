Vložili predlog konstruktivne nezaupnice Janševi vladi

Koalicija ustavnega loka (KUL) je s podpisi treh poslancev stranke DeSUS vložila predlog konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše. Predlog so vložili z 42 podpisi, saj DeSUSov poslanec Branko Simonovič ni pristal k podpisu, ostali trije poslanci pa so predlog nezaupnice podprli. »Obžalujem, da jih ni 43, ampak prepričan sem, da nezaupnica lahko uspe,« je dejal kandidat za predsednika vlade Karl Erjavec. »Mislim, da je treba ustaviti denormalizacijo države. Vlada nima več zaupanja državljank in državljanov in pričakujem, da bodo tudi poslanci v državnem zboru to spoznali.«

»Podpora nezaupnici je podpora normalni Sloveniji, neizglasovana zaupnica pa bo zmaga mračnjakov. Vsak poslanec bo v kabini za glasovanje izrazil, kakšne države si želi,« je dejal Marjan Šarec (LMŠ).

»Slovenija je na resni preizkušnji, z njo tudi demokracija in moralna odgovornost vseh nas. Slovenski demokrati trdno ostajamo pri odločitvi, da postopek izpeljemo do konca, za zamenjavo te vlade, ki je škodljiva,« je povedala predsednica SD Tanja Fajon. »Tu ne gre za preštevanje glasov, gre za odgovornost. Vlada slabo upravlja z epidemijo in tudi kar se dogaja v ozadju je škodljivo.«

»Stanje, kakšnega imamo danes v Sloveniji, je najslabše v zadnjih 30 letih. To je najnižja točka samostojne Slovenije. To se ni zgodilo zaradi zunanjih dejavnikov ali koronavirusa ampak zaradi strategije Janeza Janše,« je ocenil prvak Levice Luka Mesec. »Vemo, da imamo 42 glasov ampak nezaupnico vlagamo zato, ker je čas, da naredimo test. Nezaupnica je lakmusov papir: v volilni sobi se bo moral vsak poslanec vprašati, če v prsih sliši svojo vest ali svojo politično kariero.«

»Imamo 42 glasov. Želela bi spomniti, da je to vseeno 1 glas več od glasov, ki jih premore trenutna koalicija,« je povedala Alenka Bratušek (SAB) in naštela vse težave, zaradi katerih vlagajo nezaupnico. »Ne želim, da bi država nadaljevala z nizanjem negativnih rekordov. Največji poraženci te krize so starejši, drugi največji pa mladi. Zakaj ukrepi ne delujejo? Ker ljudje ne zaupajo vladi.«

Tajno glasovanje o predlogu konstruktivne nezaupnici naj bi tako potekalo na izredni seji DZ v prihodnjem tednu. Nov predsednik vlade je sicer izvoljen z absolutno večino, torej najmanj 46 glasovi vseh poslancev.