Voditelj CasaPound zaposlen na Deželi

Javno tožilstvo preiskuje torkov »skvadristični« vdor štirinajstih pripadnikov neofašističnega gibanja CasaPound v dvorano deželnega sveta med zasedanjem šeste komisije, ki še vedno odmeva v javnosti.

Marsikdo se sprašuje, kako je mogoče, da so prenapeteži nemoteno prišli do dvorane deželnega sveta, če ob vhodu v palačo stojijo varnostniki, ki naj bi ob vstopu vsakogar povprašali, kam je namenjen.

Nemalo presenečenja ali bolje – nelagodja je povzročila tudi informacija o tem, da je Francesco Clun, pokrajinski koordinator skrajno desnega gibanja CasaPound, zaposlen na Deželi FJK, točneje na Centralni direkciji za zdravje, socialne zadeve in invalidnosti. To nam je potrdila Gianna Zamaro, direktorica omenjenega urada. Voditelj »skvadristične« ekspedicije je od junija 2018 preko agencije za posredovanje delovne sile s pogodbo za določen čas, ki se izteče jeseni, kot tehnično-administrativni sodelavec zaposlen pri službi za tehnologijo in investicije. Direktorica izključuje, da bi lahko obstajala kaka povezava med njegovo zaposlitvijo na Deželi in tem, da se mu je s trinajstimi pajdaši uspelo prebiti do dvorane, v kateri je deželna komisija razpravljala o upravljanju migracijskega vprašanja. »Clun je v torek bil na dopustu, ni “štempljal”, to smo preverili. Njegovo obnašanje je obsodbe vredno, a reči moram, da je to storil v svojem prostem času, ne kot deželni uslužbenec, pač pa kot pristaš tega gibanja,« je komentirala in dodala, da je sicer »s svojim ravnanjem žalil deželni svet in politiko z veliko začetnico. Mislim, da tako obnašanje nikakor ni primerno.« O morebitnih disciplinskih postopkih bo presojala pristojna služba za sistem javnih uslužbencev, direktorica Zamaro v zvezi s tem ne more ukreniti ničesar. To bi lahko storila le v primeru, ko bi se Clun vdora udeležil v delovnem času. »Če bi se to zgodilo, bi nedvomno ukrepala,« je dejala.

Včeraj so v javnosti začele krožiti vesti, da naj bi Clun bil neposredno zaposlen, torej brez razpisa za prosto delovno mesto. Do tovrstne zaposlitve naj bi prišel zaradi »pomoči« vplivnih političnih somišljenikov. Direktorica Gianna Zamaro to odločno zanika. »To ni mogoče. V takih primerih direkcija za sistem javnih uslužbencev sporoči agenciji za posredovanje delovne sile, kakšen profil potrebujemo, agencija zbere življenjepise kandidatov, ki ustrezajo opisu, s temi opravimo razgovor in tako odločimo. Nikakršnih pritiskov ni bilo. Četudi bi ti obstajali, jih v nobenem primeru ne bi sprejela,« je sklenila.

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga se do včeraj o vdoru neofašistov ni opredeljeval. Med zaslišanjem parlamentarnega odbora, pa je o tem le spregovoril. Spodbudili so ga parlamentarci, ki sicer niso spraševali o »skvadrističnem« vdoru pristašev gibanja CasaPound v dvorano deželnega sveta, pač pa o izjavi ligaškega deželnega poslanca Antonia Calligarisa, ki je v prerekanju z neofašisti rekel, da bi on migrante kar postrelil. »Vdor pripadnikov političnega gibanja, ki ni bilo izvoljeno ne v parlament, kaj šele v deželni svet, je bil nelegitimen in nezakonit,« je dejal predsednik FJK, ki meni, da mu ni treba obsojati »nesprejemljive izjave« deželnega poslanca Calligarisa, ker se je ta že sam »obsodil«, se pokesal za izrečene besede in se opravičil. O gradeškem koordinatorju civilne zaščite Giulianu Fellugi, ki je migrantom privoščil krematorijske peči, pa je Fedriga pojasnil, da je bil postopek za disciplinski ukrep že sprožen.