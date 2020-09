Kdor še ni oddal svoje glasovnice za referendum o ustavni spremembi, ki predvideva rez poslancev, senatorjev in omejitev števila dosmrtnih senatorjev, ima možnost, da to opravi danes do 15. ure. Volilni sedeži bodo namreč odprti do te ure, potem se bo začelo štetje glasov.

Volilna udeležba v FJK je bila sinoči ob 23. uri 36,34-odstotna. Nekoliko višja, 43-odstotna, je bila v dvanajstih občinah, med njimi je tudi Čedad, kjer potekajo upravne volitve.