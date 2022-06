Volišča odprta od 7. do 23. ure

Volivci lahko glasujejo za župana, tako da s križcem označijo ime svojega izbranca. V tem primeru velja glas izključno za županskega kandidata, ne pa za povezane liste. Volivci lahko glasujejo tudi za župana in za eno listo, tako da s križcem označijo njegovo ime in logotip ene liste.

Če s križcem označijo samo logotip izbrane liste, glas prejme tudi županski kandidat, ki ga lista podpira; v občinah z več kot 15.000 prebivalci ( in torej ne v občini Devin-Nabrežina ) volivci lahko glasujejo tudi za županskega kandidata in listo, ki nista povezana (nepovezan glas). Volivci lahko glasujejo tudi za enega ali dva kandidata za občinski svet, in sicer tako, da njuna priimka navedejo ob logotipu izbrane liste. Če glasujejo za dva kandidata, mora biti eden od dveh moški, drugi pa ženska.

Če glas oddajo dvema kandidatoma istega spola, bo volilna komisija vzela vzela v poštev le prvo izraženo preferenco, druge pa ne.

Izbrana kandidata za občinski svet morata pripadati listi, ki jo s svojim glasom želijo podpreti. Če napišemo samo priimek kandidata za občinski svet, glas avtomatsko prejmeta tudi lista in županski kandidat.

PET RAZVELJAVITVENIH REFERENDUMOV O PRAVOSODJU

Današnji dan bo sicer v Italiji minil v volilnem znamenju. Volivke in volivci so med 7. in 23. uro pozvani na volišča, da bi se opredelili glede petih razveljavitvenih referendumov o pravosodju, v več kot 970 občinah pa bodo poleg tega glasovali tudi za župane in sestavo občinskih svetov.

Na glasovnici bodo volilni upravičenci lahko prekrižali »da«, če želijo razveljavitev t. i. zakona Severino, ki pravnomočno obsojenim preprečuje opravljanje izvoljenih javnih funkcij, pa tudi če bi omejili uporabo nadzornih ukrepov oz. preventivnih priporov. Če se strinjajo s tem, da bi morali biti karieri sodnika in javnega tožilca strogo ločeni, in da bi morali strokovnost pravosodnih funkcionarjev (sodnikov in javnih tožilcev) ocenjevati tudi »laični« člani Visokega pravosodnega sveta (CSM), lahko na glasovnici prekrižajo pritrdilno opcijo. Zadnje referendumsko vprašanje pa sprašuje po tem, ali naj ukinejo zbiranje podpisov podpore med pravosodnimi funkcionarji za kandidaturo v CSM, saj jih sedaj morajo zbrati 25. Referendum bo veljaven, če se ga bo udeležila več kot polovica dobrih 51 milijonov volilnih upravičencev, v nasprotnem primeru bo vse ostalo nespremenjeno.