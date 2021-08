Vlada Furlanije - Julijske krajine je lokalne volitve razpisala za nedeljo, 3. oktobra, in ponedeljek, 4. oktobra. Župana in svetnike bodo izbirali v 38 občinah, od katerih so največje Trst, Pordenon, San Vito al Tagliamento in Cordenons. To bodo tudi edine občine, kjer bi bo potekal drugi krog, če v prvem nobeden od županskih kandidatov ne bo presegel polovice vseh oddanih glasov.

V nedeljo bodo volišča odprta med 7. in 23. uro, v ponedeljek med 7. in 15.