Volivci, ki nočejo Janše, so v »italijanski« dilemi

V Sloveniji se je že začelo predčasno glasovanje. Večina volivk in volivcev bo sicer svoj glas oddala v nedeljo, dotlej pa bo po analizah javnega mnenja kar petina volilnega telesa razmišljala, koga naj voli oz. kako naj voli – na podlagi taktike ali lastnega prepričanja?

Zlasti levo od sredine je neodločenost takšna, da bi jo lahko primerjali z dilemo levosredinskih volivcev v Italiji v dobi Silvia Berlusconija. Na voljo imaš več strank, naposled pa ne izbereš tiste, ki ti je bližja, ampak tiste, ki ima največ možnosti, da premaga »hudiča«. Za italijanske leve in levosredinske volivce je bil najhujše zlo Silvio Berlusconi, zato se je večina teh opredeljevala za Demokratsko stranko oz. njene prednice. Demokrati oz. njihovi predniki so morda imeli premlačen reformistični program ter nekaj nesprejemljivih kandidatov, a mnogi levi volivci so jih vseeno volili, češ da so edini, ki lahko preprečijo Berlusconiju in zaveznikom, da dobijo večino v parlamentu. Tako je tudi v Franciji, kjer levičarji s ščipalko na nosu volijo Emmanuela Macrona, da le ne bi zmagala Marine Le Pen.

Slovenska dilema je navidez še nekoliko težja. Medtem ko imajo desni in desnosredinski volivci razmeroma lahko odločitev (SDS, Nova Slovenija ali Povežimo Slovenijo), je levo od sredine slika precej zapletena.