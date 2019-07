Volkovi pokončali konja in ga požrli

V Novakih pri Cerknem so minulo nedeljo volkovi požrli konja pasme haflinger. Ostanke so odkrili lastniki turistične kmetije Za robom v njeni neposredni bližini, pišejo Primorske novice. Šlo je za šesti napad volkov na živino. Vse bolj nejevoljni ljudje se sprašujejo, ali so bitko z volkovi izgubili oziroma, ali naj rešitev problema - odstrel - vzamejo v svoje roke. Kljub peticiji, ki so jo z 2890 podpisi poslali na ministrstvo za prostor, območje Cerkljanske in Gorenjske ni zajeto v pravkar veljavni interventni zakon za odstrel 11 volkov in 175 medvedov. Doslej, ko so Novačani posamezne volkove srečevali na vsakdanjih poteh in jih videvali na pokolih, so se čudili dejstvu, da nimajo strahu pred ljudmi.

V minulem tednu je volk na kmetiji pri Obidu pokončal kozi. Gospodinja je morala na ves glas kričati, da ga je odgnala od hiše. Gospodarju, ki je za njim odšel na pašnik koz, pa to ni uspelo. Le nemočno je opazoval, kako je volk preskočil ograjo, zadavil kozo in napadel drugo. Obe sta podlegli.

Poznavalec volkov, profesor dr. Miha Krofel je za TV Slovenija povedal, da odstrel pri volkovih ni prava rešitev, saj lahko vpliva na strukturo tropov. Kadar je odstreljen kakšen alfa izmed vodilnega para, je ocenil, potem tak trop razpade, kar pomeni, da se škoda lahko veča.