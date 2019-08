Volkovi pri Pivki poklali 12 ovc

V vasi Juršče nedaleč od Pivke je sinoči prišlo do novega napada volkov na drobnico. Trop kakih 15 ali 20 volkov je poklal več kot 10 ovc, ki so bile sicer na ograjenem pašniku in varovane s pastirskimi psi.

V Sindikatu kmetov Slovenije poudarjajo, da Slovenija enostavno ne zdrži takega števila zveri, kot ga beležimo sedaj. Do napada je prišlo na turistični kmetiji Pri Cunarju, ki ima po navedbah na spletni strani 120 ovac. Florjan Peternelj iz Sindikata kmetov Slovenije je danes za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da so volkovi napadli na pašniku, ki je bil varovan z električnim pastirjem in tremi pastirskimi psi.

Na pašniku se je paslo okoli 30 ovc in nekaj koz. »V eni noči so volkovi poklali 12 ovc, še okoli 10 jih je ranjenih,« je povedal Peternelj.

Kmet je sicer na varovanem pašniku zbral najboljše ovce, ki so bile breje, nekaj je bilo tudi kozličev. Volkovi so torej poklali boljši del njegove črede, mnoge ranjene živali pa bo potrebno še usmrtiti.