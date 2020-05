Voščila predsednikov Mattarelle in Pahorja

Primorski dnevnik slavi danes 75. rojstni dan in ob tem jubileju sta ga počastila predsednika Italije in Slovenije, Sergio Mattarella in Borut Pahor. V svojih pismih sta izpostavila povezovalno vlogo, ki jo naš časopis odigrava med državama, njegov prispevek k ohranjanju kulturne raznolikosti in slovenske identitete v Furlaniji - Julijski krajini. Oba sta omenila še eno pomembno obletnico, in sicer stoletnico požiga Narodnega doma v Trstu, ki naj bo priložnost za skupen trezen razmislek o preteklih tragedijah.

Obe pismi si lahko v izvirniku in prevodu preberete v današnji jubilejni prilogi, ki je izšla na osmih straneh. V njej boste spoznali, kako nastaja vsakodnevna zgodba Primorskega dnevnika in koliko rok je potrebnih, da je v jutranjih urah časopis na vaših domovih in v trafikah. Objavljamo pa tudi kolumno sedanjega odgovornega urednika, pričevanja treh nekdanjih urednikov in številne spomine oziroma želje, ki so jih z nami delili bralci in bralke.