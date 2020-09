Slovenski policisti so pozno sinoči v Pivki ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je sicer pokazal 0,0 mg/l alkohola, toda hitri test za prepoznavo prisotnosti prepovedanih drog pa je bil pozitiven. Policistom je izročil vrečko z zelenimi rastlnskimi delci.

Odrejen strokovni pregled je odklonil. Avtomobil in rastlinske delce so zasegli. Sledi hitri postopek in obdolžilni predlog, so sporočili policisti.