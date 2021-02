Vozil pijan po avtocesti

Nadlegoval je osebje avtocestnega počivališča v Porcii pri Pordenonu, nakar je pobegnil. Policisti so minuli petek voznika na avtocesti A28 izsledili malo kasneje in ga z znaki opozarjali, naj jim sledi. Ustavili so ga na izvozu pri Sacileju. Iz avtomobila je močno zaudarjalo po alkoholu, poleg tega je voznik govoril nerazločno in se je težko premikal. Tudi vozniško dovoljenje je komajda uspel potegniti iz žepa.

Policisti so opravili alkotest, ki je pokazal 1,49 gramov alkohola v litru krvi. Stopnja alkohola je trikrat presegala dovoljeno mejo.

Voznika so ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ki predvideva globo od 800 do 3200 evrov in do šest mesecev zaporne kazni. Avtomobil so odpeljali z avtovleko.