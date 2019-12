Slovenski policisti so sinoči ob 22.30 na Škofijah ustavili avtomobil italijanskih registrskih tablic. Vozniku, 32-letnemu italijanskemu državljanu, so opravili hitri test za droge, ki je bil pozitiven. Strokovni pregled pa je odklonil.

V avtomobilu so našli in zasegli 0,44 g kokaina in 1,9 g heroina, za kar moškemu sledi globa, podan pa bo tudi obdolžilni predlog, so sporočili policisti.