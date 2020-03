Voznik po prometni nesreči umrl v jezercu ob avtocesti

Na avtocesti se je med Kozino in Koprom v nedeljo okrog 14.30 pripetila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 58-letni moški iz Ljubljane, poročajo Primorske novice. Pri vožnji proti Kopru je po predoru Kastelec izgubil oblast nad vozilom in po večkratnem trčenju ob zaščitno ograjo pristal v manjšem obcestnem jezeru, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Najprej je večkrat trčil ob zaščitno ograjo, nato pa se je pri izogibališču pred viaduktom Črni Kal prevrnil v jezerce ob cesti. Kljub hitri intervenciji policistov in gasilcev mu niso mogli več pomagati in je na kraju nesreče umrl.

Na njegovo smolo je zapeljal s ceste ravno na delu, kjer ni jeklene varovalne ograje, ampak samo mrežasta ograja in vrata, skozi katera Darsovi delavci pristopajo do lovilcev maščob in ponikovalnega bazena meteornih voda, ki se tja stekajo z avtoceste. Z avtom je prebil vrata ograje in nekaj deset metrov naprej končal naravnost v globokem bazenu. Obdukcija bo pokazala, če je voznik umrl zaradi poškodb ali je utonil.