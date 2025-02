Voznik začetnik na avtocesti drvel 207 kilometrov na uro

Celjski prometni policisti so v današnjem nadzoru hitrosti na avtocesti izven naselja Dramlje, kjer je hitrost vožnje omejena na 130 kilometrov na uro, ustavili voznika začetnika, ki je vozil s hitrostjo 207 kilometrov na uro. Vozniku osebnega vozila so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za omenjeni prekršek je predpisana sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje, ter globa v višini 1200 evrov.

Vsem voznikom policija ponovno svetuje, naj upoštevajo cestnoprometne predpise, hitrost vožnje pa naj prilagodijo veljavnim omejitvam ter svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam.