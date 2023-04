Voznik začetnik z avtom v zid

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 13. ure posredovali v Canevi na Pordenonskem, kjer e v kraju Fiaschetti 19-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal v zid. Na kraju so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter karabinjerji iz Sacileja, ki preiskujejo njene vzroke.