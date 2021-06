Voznika med trčenjem vrglo pod traktor

V današnji dopoldanski nesreči pri Hruševju, v katero sta bila vpletena avtomobil in traktor, je umrl 68-letni voznik traktorja, doma iz okolice Postojne. Vozil je iz smeri Hruševja proti Postojni, ko je za njim v isti smeri peljal 27-letni voznik osebnega avtomobila, prav tako iz okolice Postojne. Iz še nepojasnjenih vzrokov je avtomobil trčil v zadnji del traktorskega priključka, pri čemer se je traktor prevrnil na levi bok. Voznika je vrglo pod traktor in je ostal ukleščen pod kolesom. Izpod prevrnjenega traktorja so ga mimoidoči uspeli izvleči z dvigalom tovornega vozila, toda zanj ni bilo več pomoči.

Na kraj je prišla preiskovalna sodnica OS Koper. Za voznika osebnega avtomobila je odredila strokovni pregled za ugotovitev hitrosti pred trčenjem, za žrtev nesreče pa sodno obdukcijo. Cesta je bila zaprta do 12.43. Okoliščine nesreče policisti še ugotavljajo in bodo po vseh zbranih obvestilih sprejeli ustrezen ukrep s kazensko ovadbo ali poročilom na državno tožilstvo.