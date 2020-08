Neprevidni 42-letnik je v torek po polnoči hotel domov čez strugo Rižane, toda je napačno ocenil globino reke in z avtom obtičal sredi deroče vode, poročajo Primorske novice. K sreči so ga hitro našli gasilci koprske brigade in ga skozi okno izvlekli iz avta. Tega je sila vode že premaknila, skozi vrata pa je vanj vdrla in ga napolnila do sedežev.

Avto so nato šele včeraj potegnili iz Rižane.