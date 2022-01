Vpis v šole možen še do 4. februarja

Italijansko ministrstvo za šolstvo je rok za vpis v prvi letnik vrtcev in šol vseh stopenj za prihodnje šolsko leto 2022/2023, ki bi bil moral zapasti danes, podaljšalo do 4. februarja do 20. ure. Za ta korak so se na ministrstvu odločili ob upoštevanju nadaljevanja izrednih razmer v zvezi z epidemiološko sliko in s tem povezanih težav, ki bi jih pri vpisovanju utegnile imeti družine.

Podaljšan rok velja za vpisovanje v otroške vrtce, osnovne, nižje in višje srednje šole, poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki ga nudijo deželni centri za poklicno usposabljanje ter zasebne šole, ki se prostovoljno odločijo za postopek spletnega vpisovanja. Vpis poteka – razen za vrtce – po spletu, pri čemer imajo družine na voljo sistem na portalu ministrstva za šolstvo, kjer morajo uporabiti podatke iz javnega sistema digitalne identitete Spid, elektronske osebne izkaznice Cie ali elektronske identifikacije eIdas. Družinam, ki ne razpolagajo z računalniki oz. digitalnimi identitetami, bodo pri vpisovanju pomagale šole.