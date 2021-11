Vpisovanje v šole bo potekalo od 4. do 28. januarja 2022

Italijansko ministrstvo za šolstvo je danes vsem šolam v državi poslala noto s smernicami za vpisovanje v prvi letnik državnih šol vseh stopenj za prihodnje šolsko leto 2022/2023, ki bo potekalo od 4. do 28. januarja 2022 izključno po spletu. Spletno vpisovanje bo potekalo tudi za tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih nudijo zavodi za poklicno usposabljanje, ki so akreditirani pri posameznih deželnih upravah in so prostovoljno pristopili k sistemu spletnega vpisovanja. Zasebne šole lahko izbirajo med spletnim in tradicionalno obliko vpisovanja, med ustanovami, ki so izvzete iz spletnega vpisovanja, pa so otroški vrtci, tretji letniki umetnostnih licejev in tehničnih zavodov, tečaji izobraževanja odraslih, pa tudi šole v Dolini Aoste ter v avtonomnih pokrajinah Trento in Bocen.

Vpisovanje bo možno od 8. ure 4. januarja 2022, zaključilo pa se bo 28. januarja istega leta ob 20. uri, vstop v sistem bo možen z digitalno identiteto Spid, elektronsko osebno izkaznico Cie ali pa s potrdilom elektronske identitete eIDAS. Starši oz. skrbniki bodo lahko ciljno šolo našli na portalu Scuola in Chiaro, ministrstvo pa bo izvedlo tudi ustrezno informativno kampanjo, namenjeno družinam.